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Trabzonspor, kupada tur planlıyor

Türkiye Kupası 4’üncü Tur’unda yarın deplasmanda 2’nci Lig ekibi Bugsaşspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

30 Ekim 2018 Salı 10:27
Trabzonspor, kupada tur planlıyor

Ligde iki maçlık galibiyet serisinin ardından son iki maçından beraberlikle ayrılan ve zirve yarışında önemli kayıplar yaşayan Trabzonspor, kupada moral bulmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası’na 4’üncü Tur’da dahil olan bordo-mavililer, yarın deplasmanda konuk olacağı Bugsaşspor’u mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Saat 13.00’de Ostim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

KADRODA ÖNEMLİ DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Trabzonspor’da bu maç öncesi Kamil Ahmet, Mustafa, Nwakaeme ve Yusuf Yazıcı’nın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman’ın Bugsaşspor karşısında ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculardan ağırlıklı bir 11 ile sahaya çıkması, ayrıca takımdaki genç oyunculara da forma vermesi bekleniyor.

8 SEZONDUR KUPAYA HASRET

Türkiye Kupası’nda 8 yıllık özlem çeken Trabzonspor, bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. İlk olarak 1976-77 sezonunda kupayı müzesine götüren ve toplamda 8 kez kupayı kaldıran bordo mavili ekip, son olarak 2009-10 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandı. Söz konusu sezondan bu yana Ziraat Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşamayan Trabzonspor, bu süreçte sadece 1 kez finale yükselebildi. Bordo mavililer, 2010-11’de grup aşamasında, 2011-12’de 4’üncü turda, 2012-13’te finalde, 2013-14’te 4’üncü turda, 2014-15 ve 2015-16’da son 16 turunda, 2016-17’de grup aşamasında ve 2017-18 sezonunda ise son 16 turunda kupaya veda etmişti.

TRABZONSPOR’UN BUGSAŞSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Zeki, Hüseyin, Batuhan, Ibanez, Kucka, Murat Cem, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Amiri, Ekuban

SAKAT: Kamil Ahmet, Mustafa, Nwakaeme, Yusuf

CEZALI: Yok

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 10:27
  1. Karaman
  2. Trabzon
  3. TRABZONSPOR
  4. SÜPER LİG
  5. TÜRKİYE KUPASI

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