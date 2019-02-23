Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Yere yapıştığımız gün olur Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 3-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanılan Göztepe - Trabzonspor müsabakası sonrasında bordo-mavili takımın Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden taraftarın eleştiri yağmuğuruna tuttuğu Rodallega hakkında konuştu ve "Eleştireceklerse beni eleştirsinler" dedi. Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde; "Eleştireceklerse, tepki göstereceklerse bana göstersinler; bu çocuklara tepki göstermeyin. Taraftarın desteğini arkamızdan çektiği gün, yere yapıştığımız gün olur.

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