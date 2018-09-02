THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz'ı alacak parayı daha darphaneler basmadı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Galatasaray galibiyetinin ardından konuştu.

02 Eylül 2018 Pazar 01:54
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz'ı alacak parayı daha darphaneler basmadı
 
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, rakipleri karşısında çok iyi bir skor aldıklarını belirterek, " İyi bir skor. Özellikle Galatasaray gibi bir takıma karşı kendi sahamızda çok iyi bir skor elde ettik. İyi futbol oynadık. İkinci yarıda da oyunun tamamen hakimi bizdik. En güzeli de yeni transferlerimizin ortaya koyduğu futbol ve onlardan elde ettiğimiz verim. Attıkları goller. Bizim scout ekibimize çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu oyuncuların hepsi çok özenle seçildiler. Uzun araştırmalar neticesinde takıma dahil ettiğimiz oyuncular. Ekibimizi gerçekten çok iyi bir iş yaptı. Bunu herkes gördü. Yeni transferlerimizin bize toplam maliyetini söylersem herhalde güleceksiniz. 2.2 milyon Euro'ya 4 oyuncu aldık. Birde 4 gol attık" dedi.
 
"BURAK YILMAZ KONUSUNDA BANA ULAŞAN TEKLİF OLMADI"
 
Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın transferine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:
 
"Ben daha önce söylemiştim. Burak Yılmaz'ı alacak parayı daha darphaneler basmadı. Kolay değildi. Çok farklı yollar denediler ama hiç bir tanesi olmadı. Baraj güzel kurulmuştu. Başkana kadar ulaşan teklif olmadı. Önemli olanda bu. Bana hiç bir resmi teklif gelmedi. Alt taraftan bir şeyler yapıldı. Onlarda bana gelmeden barajın engellediği teklifler oldu. Öyle teklif olmaz zaten. Her şeyin bir şekli ve şemalı, yordamı vardır."
Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 01:54
  1. Trabzonspor
  2. Ahmet Ağaoğlu
  3. Burak Yılmaz
  4. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz'ı alacak parayı daha darphaneler basmadı
    1. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet..
    2. Alanyaspor ilk galibiyetini aldı!..
    3. Adıyaman'da ormanlık alanda yangın
    4. Çanakkale'de tatilci yoğunluğu
    5. Karşılaşma sonrası Kadıköy'de olay!..
    6. İsrail'den Filistinli balıkçılara..
    7. Ünal Karaman'dan galibiyet yorumu:..
    8. Cenk Tosun'lu Everton sahasında..
    9. Erman Toroğlu'ndan Belhanda'ya zehir..
    10. Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum! 'Aziz..
    11. Bakan Pakdemirli'den İstanbul'daki..
    12. Fatih Terim'den o futbolcusuna çok..
    13. Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus..
    14. Suudi arabistan sivilleri 'hata' ile..
    15. Trabzonspor, Galatasaray'ı fena dağıttı!
    16. Yönetmen Aram Gülyüz, hayatını kaybetti
    17. Ertuğrul Sağlam: Bu lige renk katacağız
    18. Kastamonu'ndan çok acı haber! Genç..
    19. İstanbul'da şarbon alarmı! Çok sayıda..
    20. Sadr hareketi lideri konuştu: Kabul..
    Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
    Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Üniversite kaydı için hangi belgeler gerekiyor?
    Üniversite kaydı için hangi belgeler gerekiyor?
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!