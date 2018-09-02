Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz'ı alacak parayı daha darphaneler basmadı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Galatasaray galibiyetinin ardından konuştu.02 Eylül 2018 Pazar 01:54
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, rakipleri karşısında çok iyi bir skor aldıklarını belirterek, " İyi bir skor. Özellikle Galatasaray gibi bir takıma karşı kendi sahamızda çok iyi bir skor elde ettik. İyi futbol oynadık. İkinci yarıda da oyunun tamamen hakimi bizdik. En güzeli de yeni transferlerimizin ortaya koyduğu futbol ve onlardan elde ettiğimiz verim. Attıkları goller. Bizim scout ekibimize çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu oyuncuların hepsi çok özenle seçildiler. Uzun araştırmalar neticesinde takıma dahil ettiğimiz oyuncular. Ekibimizi gerçekten çok iyi bir iş yaptı. Bunu herkes gördü. Yeni transferlerimizin bize toplam maliyetini söylersem herhalde güleceksiniz. 2.2 milyon Euro'ya 4 oyuncu aldık. Birde 4 gol attık" dedi.
"BURAK YILMAZ KONUSUNDA BANA ULAŞAN TEKLİF OLMADI"
Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın transferine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:
"Ben daha önce söylemiştim. Burak Yılmaz'ı alacak parayı daha darphaneler basmadı. Kolay değildi. Çok farklı yollar denediler ama hiç bir tanesi olmadı. Baraj güzel kurulmuştu. Başkana kadar ulaşan teklif olmadı. Önemli olanda bu. Bana hiç bir resmi teklif gelmedi. Alt taraftan bir şeyler yapıldı. Onlarda bana gelmeden barajın engellediği teklifler oldu. Öyle teklif olmaz zaten. Her şeyin bir şekli ve şemalı, yordamı vardır."
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