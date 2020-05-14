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Spor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'ye "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:11:33 -
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'ye "geçmiş olsun" mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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