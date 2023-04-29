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Spor Trabzonspor kötü gidişe engel olamıyor
Spor

Trabzonspor kötü gidişe engel olamıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-29 19:49:00 -
Trabzonspor kötü gidişe engel olamıyor

Trabzonspor, öne geçtiği maçta skoru koruyamadı. Bordo-Mavililer, deplasmanda Konyaspor'a 2-1'lik skorla yenildi.

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-Mavililer, deplasmanda öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti.

Perdeyi Hamsik açtı

Trabzonspor, 12. dakikada Marek Hamsik ile öne geçti. Konyaspor 37'de Pozuelo ile cevap verdi. 85'te Soner Dikmen galibiyet golünü kaydetti.

Bakasetas atıldı

Trabzonspor'da ilk yarının sonlarında Bakasetas kırmızı kart gördü. Bordo-Mavililer ikinci yarıyı 10 kişi oynadı.

Yine kayıp

Yeni teknik direktör Bjelica, 2 maçtan da mağlup ayrıldı. Trabzonspor geçen hafta Sivasspor'a 4-1 kaybetmişti.
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