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Spor Trabzonspor koreografisi gündem oldu
Spor

Trabzonspor koreografisi gündem oldu

Trabzonspor taraftarlarının Beşiktaş derbisi öncesi hazırladığı koreografi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 06:58:00 - 2022-04-04 08:44:15
Trabzonspor koreografisi gündem oldu

Trabzonspor kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Bordo-mavili taraftarlar koreografide şampiyonluğa dikkat çekerken Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve Abdullah Avcı’ya yer vererek tarihi anları Türkiye’nin beğenisine sundu.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın da yer aldığı şampiyonluk koreografisinin açılmasının ardından, deneyimli teknik adam tribünleri selamladı.

İşte sosyal medyada konuşulan o koreografi...

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