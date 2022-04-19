  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Ali Bulut tarımdaki tehlikeye dikkat çekti: Allah rızası için bunu yapmayın

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Batı ülkeleri savaşmaları için kışkırtıyor

İlham Aliyev: Ermenistan bize koordinatları vermedi

Utanmadan hâlâ topluma dikte etmeye çalışıyorlar! Mustafa Kemal'in yanında çırılçıplak 2 genç

Haluk Özdil tarih verdi: Anlaşma yapıldı! Bazı ülkeleri karıştıracaklar

AK Parti ve Erdoğan’a ihanet eden Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal’ın sözlerini bakın nasıl yedi!

Babacan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i yerin dibine batırıp batırıp çıkardı

Rus askerleri böyle seslendi: Hayatınızı bağışlarız ancak bir şartımız var

Fatih Erbakan'dan Suriyeli sığınmacı açıklaması: En hayırlı olanı...

Ayçiçek yağı krizi patladı! Sınırlama getirdiler... Avrupa ülkesi şoku yaşıyor
Spor Trabzonspor-Kayserispor maç sonucu | Trabzonspor Kayserispor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Trabzonspor-Kayserispor maç sonucu | Trabzonspor Kayserispor maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırıyor. Peki, Trabzonspor-Kayserispor maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-04-19 22:02:00 -
Trabzonspor-Kayserispor maç sonucu | Trabzonspor Kayserispor maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası yarın final maçında Trabzonspor ile Kayserispor karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Trabzonspor-Kayserispor maç sonucu | Trabzonspor Kayserispor maçı kaç kaç bitti?

Trabzonspor-Kayserispor maçı saat 20.30’da başladı. Mücadele 0-0 devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay