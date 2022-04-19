Trabzonspor-Kayserispor maç sonucu | Trabzonspor Kayserispor maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırıyor. Peki, Trabzonspor-Kayserispor maçı ne oldu?
Ziraat Türkiye Kupası yarın final maçında Trabzonspor ile Kayserispor karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Trabzonspor-Kayserispor maç sonucu | Trabzonspor Kayserispor maçı kaç kaç bitti?
Trabzonspor-Kayserispor maçı saat 20.30’da başladı. Mücadele 0-0 devam ediyor.