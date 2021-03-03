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Spor Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 14:43:00 -
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son çalışmasını yaptı.

Karadeniz ekibinin uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün de saha kenarında koltuk değneğiyle antrenmanı izlediği bildirildi. Genç oyuncunun, bir süre teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştüğü belirtildi.

Trabzonspor, THY'ye ait özel uçakla saat 15.45'te İstanbul'a gidecek.

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