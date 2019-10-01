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Trabzonspor kaptanıyla mağlup olmuyor

5-0'lık Yeni Malatyaspor yenilgisinden sonra kaptanlık görevine getirilmesinin ardından Trabzonspor, Sosa'nın forma giydiği 23 lig maçında sadece 2 mağlubiyet aldı.

01 Ekim 2019 Salı 12:08
Trabzonspor kaptanıyla mağlup olmuyor

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 4-1 yenen Trabzonspor, Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın takım kaptanı olarak forma giydiği karşılaşmalarda rakiplerine kolay geçit vermedi.

Geçen sezon ligin 12. haftasında 5-0'lık Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında 16 puanla 10. sıraya geriledikten sonra kaptan Burak Yılmaz ile Onur Recep Kıvrak'ı kadro dışı bırakan bordo-mavililer, bu göreve Jose Sosa'yı getirdi.

Karadeniz ekibi, Sosa'nın takım kaptanlığında sezonu 63 puanla 4. sırada tamamlayarak, son 8 sezonun en başarılı performansını gösterdi ve Avrupa kupası biletini de kaptı.

Kolay kaybetmiyor

Trabzonspor, Jose Sosa'nın kaptanlık görevinin ardından bu oyuncunun forma giydiği 23 lig maçında sadece 2 kez kaybetti.

Bordo-mavililer, sahadan 14 kez galibiyetle ayrılırken 7 maçta da berabere kaldı.

Yokluğunda sıkıntı yaşandı

Trabzonspor'da Sosa, kaptanlık görevinden şu ana kadar art arda sakatlığı nedeniyle 5 lig maçında forma giyemedi.

Geçen sezonun 17. haftaları ile 21. haftaları arasında sahalardan bu oyuncu uzak kalırken Karadeniz ekibi, bu dönemde 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Avrupa'da gruplara kaldı

Trabzonspor, Jose Sosa'nın kaptanlık yaptığı dönemde 3 sezon sonra Avrupa Kupaları'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Karadeniz ekibi, bu sezon katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag, play-off turunda da Yunanistan'ın AEK takımını eleyerek tarihinde 3. kez gruplara kaldı.

Vazgeçilmez 4 oyuncudan biri

Trabzonspor'un 34 yaşındaki orta alan oyuncusu, bu sezon takımda tüm maçların tamamında sahada kalan 4 oyuncudan biri oldu.

Sosa, Uğurcan Çakır, Pereira, Novak ile beraber Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki toplam 11 maçta 990 dakika görev yaptı.

Toplam 60 maçta 6 golü var

Sosa, Trabzonspor'da 60 lig karşılaşmasında görev yaparken fileleri de 6 kez havalandırdı.

İlk sezonunda 25 maçta gol kaydedemeyen bordo-mavili futbolcu, geçen sezon ligde 29 maçta 5 gol, bu sezon da 6 maçta 1 gol attı.

 

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 12:08
  1. Malatya
  2. futbol
  3. Jose Sosa
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  5. Trabzonspor
  6. Anadolu Ajansı

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