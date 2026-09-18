  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TFF kararını verdi: O takım küme düşürüldü! Türkiye'nin ünlü şirketi faaliyete başladı: Eti Bakır 2.2 milyar dolarlık 3 üretim tesisini oraya kurdu Anahtarı üzerinde araç çalınırsa kasko öder mi? Yargıtay kararını verdi! TULPAR'dan müthiş haber Şantaj yapmaya başladılar: F-35'leri verirseniz bize de yasaklı silahları vereceksiniz Bilim adamları: Kişi başına 5 fincan ve üzeri kahve içmenize gerek yok! Kafa tutunca ülke ajan ilan ediyor Sağlıklı beslenmenin gözdesi avokado: İşte öne çıkan faydaları
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Bilim adamları: Kişi başına 5 fincan ve üzeri kahve içmenize gerek yok! Kafa tutunca ülke ajan ilan ediyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Bilim adamları: Kişi başına 5 fincan ve üzeri kahve içmenize gerek yok! Kafa tutunca ülke ajan ilan ediyor

Finlandiya, kişi başına kahve tüketiminin en yüksek olduğu ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yapılan araştırmada, günde 5 fincan ve üzeri kahve tüketen gruplarda daha düşük toplam ve viseral yağ ile daha yüksek iskelet kası kütlesi görüldü. Finlandiya’da kahve tutkusu öyle bir seviyede bulunuyor ki, kahve içmeye zorladığı iddia edildi..

#1
Foto - Bilim adamları: Kişi başına 5 fincan ve üzeri kahve içmenize gerek yok! Kafa tutunca ülke ajan ilan ediyor

Finlandiya, kişi başına kahve tüketiminin en yüksek olduğu ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kahve; evde, iş yerinde, toplantılarda, kutlamalarda ve misafirliklerde günün farklı saatlerinde tüketiliyor. Ülkede kahve yalnızca sıcak bir içecek olarak değil, insanların bir araya gelmesini sağlayan sosyal bir ritüel olarak da öne çıkıyor.

#2
Foto - Bilim adamları: Kişi başına 5 fincan ve üzeri kahve içmenize gerek yok! Kafa tutunca ülke ajan ilan ediyor

Finlandiya’nın resmi turizm platformu Visit Finland da kahvenin ülkedeki günlük yaşamın önemli bir parçası olduğunu ve Finlerin kişi başına kahve tüketiminde dünya liderleri arasında bulunduğunu belirtiyor. Ülkede yıllık kişi başına kahve tüketiminin yaklaşık 10-12 kilogram seviyesinde olduğu aktarılıyor. Finlerin önemli bir bölümünün düzenli olarak kahve tükettiği ve gün içinde birden fazla fincan kahve içtiği belirtiliyor. Bu alışkanlığın arkasında yalnızca kafein ihtiyacı bulunmuyor. Kahve, Finlandiya’da sosyal iletişimin de önemli unsurlarından biri. İş hayatındaki kahvitauko, yani kahve molası, çalışanların bir araya geldiği ve kısa süreliğine sohbet ettiği günlük rutinlerden biri olarak kabul ediliyor.

#3
Foto - Bilim adamları: Kişi başına 5 fincan ve üzeri kahve içmenize gerek yok! Kafa tutunca ülke ajan ilan ediyor

Finlandiya’nın kahve kültürü anlatılırken zaman zaman “Uzun süre kahve içmeyen kişi Rus ajanıdır” şeklindeki mizahi ifadelerden söz ediliyor. Buna “6 saat kahve içmeyeni Rus ajanı ilan ediyorlar” biçiminde renkli bir anlatım da eşlik ediyor. Ancak bu sözün Finlandiya genelinde yerleşmiş, gerçek bir toplumsal uygulama olduğu düşünülmemeli. Daha çok Finlerin gün içinde sık kahve tüketmesine gönderme yapan mizahi bir anlatı olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla kahve içmeyi uzun süre reddeden bir kişiye “Rus ajanı mısın?” diye takılınması, Finlandiya’daki yoğun kahve tüketimini abartan bir espri niteliğinde. Bu anlatının yaygınlığı ve kökeni konusunda ise kaynaklar arasında kesin ve ortak bir açıklama bulunmuyor.

#4
Foto - Bilim adamları: Kişi başına 5 fincan ve üzeri kahve içmenize gerek yok! Kafa tutunca ülke ajan ilan ediyor

Kahvenin Finlandiya’daki yeri yalnızca modern kafe kültürüyle açıklanmıyor. Kahve ülkeye 18. yüzyılda ulaştı ve başlangıçta daha çok varlıklı kesimler tarafından tüketildi. Zaman içinde toplumun farklı kesimlerine yayılan kahve, 20. yüzyıla gelindiğinde gündelik yaşamın önemli unsurlarından biri hâline geldi. Nefes'e göre; Finlandiya’daki ilk kahvehanelerden birinin 1773 yılında Turku’da açıldığı belirtiliyor. Kahvenin zamanla toplumun farklı kesimlerine yayılmasıyla birlikte içecek, sosyal hayatın da kalıcı bir parçasına dönüştü. Finlandiya’da kahve ikramı, misafirperverliğin geleneksel unsurlarından biri olarak görülüyor. Kahve ikram etmek tıpkı Türklerde çay ikram etmek gibi misafirperverliğin bir parçası olarak görülüyor. Finlandiya’daki kahve kültürü üzerine hazırlanan çalışmalarda ve haberlerde, kahvenin kıt olduğu dönemlerde dahi ikram geleneğinin devam ettiği aktarılıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında kahve ithalatında yaşanan sorunlar nedeniyle gerçek kahvenin yerini çeşitli kahve ikameleri aldı. Kahve savaş yıllarında karneyle dağıtılırken, tüketim alışkanlığı tamamen ortadan kalkmadı. Bu dönem, kahvenin Finlandiya toplumundaki yerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Finlandiya’nın kahve kültürü, “6 saat kahve içmeyeni ajan ilan ediyorlar” gibi mizahi anlatılardan çok daha geniş bir olguya dayanıyor. Kahve, ülkede günün farklı saatlerinde tüketilen, çalışma hayatında molalara eşlik eden ve sosyal buluşmaların doğal bir parçası olan gündelik bir içecek. Kişi başına yıllık tüketimin yaklaşık 10-12 kilogram seviyesinde olması da bu alışkanlığın boyutunu ortaya koyuyor. Kahvenin Finlandiya’daki konumu, yalnızca yüksek tüketim miktarıyla değil, günlük yaşamın ve sosyal ilişkilerin içine yerleşmiş olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu nedenle Finlandiya’nın kahve kültürünü anlatırken “ajan” esprisi ilgi çekici bir ayrıntı olsa da asıl dikkat çeken nokta, kahvenin ülkede yüzyıllar içinde yerleşmiş güçlü sosyal ve kültürel konumu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak
Gündem

Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak

Türk Hava Yolları (THY) ile Çin’in bayrak taşıyıcı hava yolu markası Air China arasında yapılan anlaşma büyütüldü. 6 yeni destinasyon devrey..
Yemen’den Türkiye’ye açık tehdit: "Karşımıza çıkarsa hedefimiz olur"
Gündem

Yemen’den Türkiye’ye açık tehdit: “Karşımıza çıkarsa hedefimiz olur”

Yemen’de Husilerin Savunma Bakanlığı Danışmanı Tuğgeneral Abid el-Thawr, Türkiye’nin Suudi Arabistan’la geliştirdiği savunma iş birliğini he..
ABD'li Craig Burns yemek aşkına Sinop'a yerleşti! Sosyal medya ise "Casusluk mu, lezzet peşinde mi?" ikilemine girdi!
Gündem

ABD'li Craig Burns yemek aşkına Sinop'a yerleşti! Sosyal medya ise "Casusluk mu, lezzet peşinde mi?" ikilemine girdi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Craig Burns adlı yabancı uyruklu şahsın Türk mutfağına olan tutkusu nedeniyle Sinop’a yerleşmesi sos..
Lavrov’dan savaş alarmı! "Batı Rusya’ya karşı hazırlanıyor"
Gündem

Lavrov’dan savaş alarmı! “Batı Rusya’ya karşı hazırlanıyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Moskova’yı tehdit olarak göstererek Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlandığını söyl..
Suudi Arabistan üzücü haberi duyurdu
Dünya

Suudi Arabistan üzücü haberi duyurdu

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada "Yemen’deki İran destekli Husilerin fırlattığı İHA'nın havada imhası sonucu Taif kentine düşen şarapn..
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı: Ünlü isimler gözaltına alındı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı: Ünlü isimler gözaltına alındı

'Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması' kapsamında yeni bir şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23