Bilim adamları: Kişi başına 5 fincan ve üzeri kahve içmenize gerek yok! Kafa tutunca ülke ajan ilan ediyor

Kahvenin Finlandiya’daki yeri yalnızca modern kafe kültürüyle açıklanmıyor. Kahve ülkeye 18. yüzyılda ulaştı ve başlangıçta daha çok varlıklı kesimler tarafından tüketildi. Zaman içinde toplumun farklı kesimlerine yayılan kahve, 20. yüzyıla gelindiğinde gündelik yaşamın önemli unsurlarından biri hâline geldi. Nefes'e göre; Finlandiya’daki ilk kahvehanelerden birinin 1773 yılında Turku’da açıldığı belirtiliyor. Kahvenin zamanla toplumun farklı kesimlerine yayılmasıyla birlikte içecek, sosyal hayatın da kalıcı bir parçasına dönüştü. Finlandiya’da kahve ikramı, misafirperverliğin geleneksel unsurlarından biri olarak görülüyor. Kahve ikram etmek tıpkı Türklerde çay ikram etmek gibi misafirperverliğin bir parçası olarak görülüyor. Finlandiya’daki kahve kültürü üzerine hazırlanan çalışmalarda ve haberlerde, kahvenin kıt olduğu dönemlerde dahi ikram geleneğinin devam ettiği aktarılıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında kahve ithalatında yaşanan sorunlar nedeniyle gerçek kahvenin yerini çeşitli kahve ikameleri aldı. Kahve savaş yıllarında karneyle dağıtılırken, tüketim alışkanlığı tamamen ortadan kalkmadı. Bu dönem, kahvenin Finlandiya toplumundaki yerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Finlandiya’nın kahve kültürü, “6 saat kahve içmeyeni ajan ilan ediyorlar” gibi mizahi anlatılardan çok daha geniş bir olguya dayanıyor. Kahve, ülkede günün farklı saatlerinde tüketilen, çalışma hayatında molalara eşlik eden ve sosyal buluşmaların doğal bir parçası olan gündelik bir içecek. Kişi başına yıllık tüketimin yaklaşık 10-12 kilogram seviyesinde olması da bu alışkanlığın boyutunu ortaya koyuyor. Kahvenin Finlandiya’daki konumu, yalnızca yüksek tüketim miktarıyla değil, günlük yaşamın ve sosyal ilişkilerin içine yerleşmiş olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu nedenle Finlandiya’nın kahve kültürünü anlatırken “ajan” esprisi ilgi çekici bir ayrıntı olsa da asıl dikkat çeken nokta, kahvenin ülkede yüzyıllar içinde yerleşmiş güçlü sosyal ve kültürel konumu.