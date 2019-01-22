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Trabzonspor kafilesi, kupa maçı Balıkesir'e gitti

22 Ocak 2019 Salı 14:59
Trabzonspor kafilesi, kupa maçı Balıkesir'e gitti


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı maç için Balıkesir'e gitti.

Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor kafilesi daha sonra, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Balıkesir'in Edremit ilçesine hareket etti. Karadeniz ekibi, buradan kara yoluyla Balıkesir'e geçecek.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Ali Osman Karnapoğlu, Oğuzhan Açıl, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Tunahan Ergül, ,Kerem Baykuş, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara, Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega yer aldı.

Trabzonspor, Balıkesirspor Baltok ile yarın Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da karşılaşacak.


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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:59
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