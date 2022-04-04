Trabzonspor ligin 31.haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Ligin bitimine 7 hafta kala Trabzonspor'un şampiyonluk için kaç puana ihtiyacı olduğu araştırılmaya başlandı.

Trabzonspor kaç puanla şampiyon olur? Trabzonspor'un şampiyon olması için kaç puan lazım?

31.hafta sonunda Trabzonspor'un 71 puanı bulunuyor. Bordo-mavili ekibi 58 puanla Konyaspor ve 56 puanla Fenerbahçe takip ediyor. Peki, Trabzonspor'un şampiyonluk için kaç puan alması gerekiyor. Bordo-mavilililer kalan 7 maçta 8 puan çıkartması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig tarihinde en erken şampiyonluğunu ilan eden takım unvanı Fenerbahçe’ye ait. Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda bitime 3 hafta kala 10 puan farkla şampiyonluğunu ilan etmişti. Fenerbahçe 27 Nisan 2014'te ilan ettiği şampiyonlukla 'ligin en erken şampiyonluğunu ilan eden takımı' olmuştu.

Şayet Trabzonspor 34.haftaya kadar 8 puan toplarsa Fenerbahçe'nin bu rekorunu egale edecek.

Trabzonspor'un kalan maçları:

32.hafta

8 Nisan Cuma

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor

33.hafta

15 Nisan Cuma

20.30 Trabzonspor-Fatih Karagümrük

34.hafta

23 Nisan Cumartesi

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor

35.hafta

30 Nisan Cumartesi

20.30 Trabzonspor-Antalyaspor

36.hafta

Hatayspor-Trabzonspor

37.hafta

Trabzonspor-Altay

38.hafta

Başakşehir-Trabzonspor