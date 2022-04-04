Trabzonspor kaç puanla şampiyon olur? Trabzonspor'un şampiyon olması için kaç puan lazım?
Süper Lig'in 31.haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi. Futbolseverler ise Trabzonspor'un şampiyon olabilmesi için kaç puana ihtiyaç duyduklarını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor kaç maç sonra şampiyonluğunu ilan edebilir?
Trabzonspor ligin 31.haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Ligin bitimine 7 hafta kala Trabzonspor'un şampiyonluk için kaç puana ihtiyacı olduğu araştırılmaya başlandı.
Trabzonspor kaç puanla şampiyon olur? Trabzonspor'un şampiyon olması için kaç puan lazım?
31.hafta sonunda Trabzonspor'un 71 puanı bulunuyor. Bordo-mavili ekibi 58 puanla Konyaspor ve 56 puanla Fenerbahçe takip ediyor. Peki, Trabzonspor'un şampiyonluk için kaç puan alması gerekiyor. Bordo-mavilililer kalan 7 maçta 8 puan çıkartması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Süper Lig tarihinde en erken şampiyonluğunu ilan eden takım unvanı Fenerbahçe’ye ait. Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda bitime 3 hafta kala 10 puan farkla şampiyonluğunu ilan etmişti. Fenerbahçe 27 Nisan 2014'te ilan ettiği şampiyonlukla 'ligin en erken şampiyonluğunu ilan eden takımı' olmuştu.
Şayet Trabzonspor 34.haftaya kadar 8 puan toplarsa Fenerbahçe'nin bu rekorunu egale edecek.
Trabzonspor'un kalan maçları:
32.hafta
8 Nisan Cuma
20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor
33.hafta
15 Nisan Cuma
20.30 Trabzonspor-Fatih Karagümrük
34.hafta
23 Nisan Cumartesi
20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor
35.hafta
30 Nisan Cumartesi
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor
36.hafta
Hatayspor-Trabzonspor
37.hafta
Trabzonspor-Altay
38.hafta
Başakşehir-Trabzonspor