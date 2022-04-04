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Spor Trabzonspor kaç puanla şampiyon olur? Trabzonspor'un şampiyon olması için kaç puan lazım?
Spor

Trabzonspor kaç puanla şampiyon olur? Trabzonspor'un şampiyon olması için kaç puan lazım?

Süper Lig'in 31.haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi. Futbolseverler ise Trabzonspor'un şampiyon olabilmesi için kaç puana ihtiyaç duyduklarını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor kaç maç sonra şampiyonluğunu ilan edebilir?

Yeniakit Publisher
2022-04-04 10:07:00 -
Trabzonspor kaç puanla şampiyon olur? Trabzonspor'un şampiyon olması için kaç puan lazım?

Trabzonspor ligin 31.haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Ligin bitimine 7 hafta kala Trabzonspor'un şampiyonluk için kaç puana ihtiyacı olduğu araştırılmaya başlandı.

Trabzonspor kaç puanla şampiyon olur? Trabzonspor'un şampiyon olması için kaç puan lazım?

31.hafta sonunda Trabzonspor'un 71 puanı bulunuyor. Bordo-mavili ekibi 58 puanla Konyaspor ve 56 puanla Fenerbahçe takip ediyor. Peki, Trabzonspor'un şampiyonluk için kaç puan alması gerekiyor. Bordo-mavilililer kalan 7 maçta 8 puan çıkartması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig tarihinde en erken şampiyonluğunu ilan eden takım unvanı Fenerbahçe’ye ait. Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda bitime 3 hafta kala 10 puan farkla şampiyonluğunu ilan etmişti. Fenerbahçe 27 Nisan 2014'te ilan ettiği şampiyonlukla 'ligin en erken şampiyonluğunu ilan eden takımı' olmuştu.

Şayet Trabzonspor 34.haftaya kadar 8 puan toplarsa Fenerbahçe'nin bu rekorunu egale edecek.

Trabzonspor'un kalan maçları:

32.hafta

8 Nisan Cuma

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor

33.hafta

15 Nisan Cuma

20.30 Trabzonspor-Fatih Karagümrük

34.hafta

23 Nisan Cumartesi

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor

35.hafta

30 Nisan Cumartesi

20.30 Trabzonspor-Antalyaspor

36.hafta

Hatayspor-Trabzonspor

37.hafta

Trabzonspor-Altay

38.hafta

Başakşehir-Trabzonspor

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