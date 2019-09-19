Trabzonspor İspanya'da umduğunu bulamadı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Getafe'ye deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Uğurcan Çakır kalesinde devleşti.19 Eylül 2019 Perşembe 22:05
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, C Grubu ilk maçında İspanya'nın Getafe ekibine konuk oldu. Getafe maçı 1-0 kazandı. Ev sahibinin golünü 18. dakikada Angel Rodriguez attı.
Trabzonspor'un kalecini Uğurcan Çakır, özellikle ikinci yarıda kalesinde 5 tane net pozisyonda gole izin vermedi. Maçın büyük bölümünde etkisiz kalan Trabzonspor son bölümde baskı kurdu ama gol için yeterli olmadı. Özellikle Sturridge 90. dakikada net bir pozisyonda golü atamadı.
Grubun diğer maçında Basel, Krasnodar'ı evinde 5-0 mağlup ederek ilk maçların ardından liderlik koltuğuna oturdu. Getafe 3 puanla 2. sırada yer alırken puansız iki takımdan Trabzonspor 3, Krasnodar ise 4. sırada kaldı.
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