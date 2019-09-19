Trabzonspor İspanya'da umduğunu bulamadı Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Getafe'ye deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Uğurcan Çakır kalesinde devleşti.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, C Grubu ilk maçında İspanya'nın Getafe ekibine konuk oldu. Getafe maçı 1-0 kazandı. Ev sahibinin golünü 18. dakikada Angel Rodriguez attı. Trabzonspor'un kalecini Uğurcan Çakır, özellikle ikinci yarıda kalesinde 5 tane net pozisyonda gole izin vermedi. Maçın büyük bölümünde etkisiz kalan Trabzonspor son bölümde baskı kurdu ama gol için yeterli olmadı. Özellikle Sturridge 90. dakikada net bir pozisyonda golü atamadı. Grubun diğer maçında Basel, Krasnodar'ı evinde 5-0 mağlup ederek ilk maçların ardından liderlik koltuğuna oturdu. Getafe 3 puanla 2. sırada yer alırken puansız iki takımdan Trabzonspor 3, Krasnodar ise 4. sırada kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.