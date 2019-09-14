0553 313 94 23

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 69. randevuda

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 69.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:56
Trabzonspor ile Gençlerbirliği 69. randevuda

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 69. kez karşı karşıya gelecek.


Trabzonspor ligin 4. haftasında sahasında yarın Gençlerbirliği’ni konuk edecek. İki takım arasında geride kalan 68 maçta bordo-mavililerin 38 galibiyeti bulunurken, Gençlerbirliği’nin ise 12 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol atarken, kalesinde ise 63 gol gördü.


Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. Karadeniz ekibi, sahasında 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990’da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini mağlup etti.



Gençlerbirliği, Trabzon’da son 6 maçta galibiyet göremedi


Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 34 lig maçında 24 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, sahasındaki son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi. Karadeniz ekibi Gençlerbirliği’ne en son 2011-2012 sezonunda evinde 2-1 mağlup olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırıp dökmenin serbest olduğu "stres odalı" otel
    1. Kırıp dökmenin serbest olduğu "stres..
    2. Ahmet Hakan’dan kabine revizyonu..
    3. Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Ağustos..
    4. Böyle transfer görülmedi! Bir çuval..
    5. Gaziantep, Yavuz Bingöl’le coştu
    6. "Yetenek taramalarını zeka testine..
    7. "Türkiye'nin geleceği holdinglerde..
    8. Trabzon Yatırım Adası’yla 15 bin..
    9. 2500 yıllık Altın Elbiseli Adam..
    10. Gazeteci-Yazar Saymaz, Bayraklı..
    11. Simav Belediyesinden aşure ikramı
    12. Merkez bekleneni yaptı! Gözler şimdi..
    13. Sinop’un meşhur Erfelek kestanesi..
    14. Cammu Keşmir'de kalp krizi vakaları..
    15. Teknoloji Alanı Önceliklendirme..
    16. Özel Çocuklar Yaz Spor Okulu Kapanış..
    17. Öğretmenden örnek davranış
    18. Dünyada her 5 saniyede 1 kişi..
    19. Genç tekvandocunun hedefi Avrupa..
    20. Kişisel verilerin korunmasına yönelik..
    21. FETÖ soruşturması kapsamında astsubay..
    22. MİT tırlarını durdurup "kral benim"..
    23. Lopes-Poulain ikilisi coştu
    24. Sezikli: "Bilinçsiz vitamin kullanımı..
    25. Yatırımcı rehberi (10)
    26. Yatırımcı rehberi (9)
    27. Yatırımcı rehberi (7)
    28. Yatırımcı rehberi (8)
    29. Yatırımcı rehberi (6)
    30. CHP'den İşsizlik Sigorta Fonu raporu
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”