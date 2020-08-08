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Spor

Trabzonspor iki transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Rosenborg'tan Anders Trondsen ve Valladolid'den Stiven Plaza Castillo transferlerini KAP'a bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 22:44:00 -
Trabzonspor iki transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Rosenborg'dan 25 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen ve Real Valladolid'den 21 yaşındaki Ekvadorlu forvet oyuncusu Stiven Plaza Castillo'nun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un Anders Trondsen için KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Trabzonspor'un Stiven Plaza Castillo için KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

 

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