  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

EBA TV dersleri devam edecek mi?

Tek bir kişi 2,5 saatte 52 kişiye koronavirüs bulaştırabiliyor

Camiler ne zaman açılacak?

Kreşler ne zaman açılacak?

Camiler ne zaman açılacak? | Camilerde hangi vakit namazlar kılınacak?
için kalan
Spor

Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı

Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 21:41:50 -
Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı

Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.


Bordo-mavililer Süper Lig’in başlama ihtimaline karşı hazırlıklarına devam etti. Cumartesi ve pazar günü izinli olarak geçiren Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer koşunun ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi.


Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı