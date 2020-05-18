Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı
Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavililer Süper Lig’in başlama ihtimaline karşı hazırlıklarına devam etti. Cumartesi ve pazar günü izinli olarak geçiren Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer koşunun ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.