  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Peygamber efendimizin şahsının özellikleri ve güzel huyları

Peygamber efendimizin yasakladığı kazanç

Peygamber efendimizin tebliğ metodu nasıldı?

Peygamber efendimiz teravih namazını kaç rekat kılardı?

Peygamber efendimizin zühd yaşantısı
için kalan
Spor

Trabzonspor iki gün ara verdi

Süper Lig’in yeniden başlama ihtimaline karşı hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Trabzonspor çalışmalarına iki gün ara verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:38:16 -
Trabzonspor iki gün ara verdi

Süper Lig’in yeniden başlama ihtimaline karşı hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Trabzonspor çalışmalarına iki gün ara verdi. İki gün izin yapacak olan bordo-mavililer gelecek hafta tekrar yaptıracağı korona virüs testleriyle çalışmalarına hız verecek.


Trabzonspor, Süper Lig’in haziran ayının başında başlama ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor. 5 Mayıs’tan beri Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, cumartesi ve pazar günleri yapacağı iki günlük iznin ardından çalışmalarına 18 Mayıs Pazartesi günü tekrar start verecek.



Tesisler sürekli dezenfekte ediliyor


Trabzonspor Kulübü, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde korona virüsüne karşı aldığı ciddi tedbirleri sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına önem veren Karadeniz ekibi, tesislere görevlileri dışında girişlere izin verilmiyor. Belirlenen zamanlarda ise görevliler tarafından dezenfekte işlemleri yapılıyor. Futbolcuların iki günlük izin süresinde tesisler detaylı taramadan geçecek. Personelin tesis içinde maskesiz dolaşmasına da izin verilmiyor.



3. kez teste girecekler


Daha önce iki kez korona virüs testi yaptıran ve herhangi bir sorunla karşılaşmayan Trabzonspor, bu ay içinde 3. kez testte girecek. Daha önce teknik heyet ve futbolculara yapılan testler negatif çıkmıştı. Bordo-mavililer iki günlük iznin ardından yapılacak olan testlerin ardından çalışmalarına hız verecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı