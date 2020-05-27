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Spor

Trabzonspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-27 20:54:32 -
Trabzonspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Günün ilk idmanını sabah yapan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde akşam antrenmanında taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Antrenman sonrası, dün doğum günü olan Çimşir, teknik heyetle Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın gönderdiği pastayı testi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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