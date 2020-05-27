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Spor

Trabzonspor günü çift antrenmanla tamamladı

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor günü çift antrenmanla tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 21:03:53 -
Trabzonspor günü çift antrenmanla tamamladı

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor günü çift antrenmanla tamamladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yönetiminde yapılan çalışmada bordo-mavililer taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman sonrasında Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyet tarafından Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın gönderdiği doğum günü pastası kesildi. Karadeniz ekibi yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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