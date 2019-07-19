Trabzonspor "gri" formasını tanıttı Trabzonspor, yeni sezonda kullanacağı gri formasının yarın satışa çıkacağını açıkladı.

Trabzonspor, yeni sezonda kullanacağı gri formasının yarın satışa çıkacağını açıkladı.

Trabzonspor’da yeni sezonun gri formaları satışa hazırlanıyor. Bordo-mavili ekibin 2019-2020 sezonunda giyeceği gri formaların yarın Trabzonspor mağazalarında satışa sunulacağı açıklandı. Gri formalarının satışa sunulacağı Karadeniz ekibinin sosyal medya hesabından yayınlanan video ile açıklanırken, Karadeniz yöresine ait ’Keşan’ motiflerinin forma üzerinde yer alacağı da ifade edildi.

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