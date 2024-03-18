  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne yapsa olmuyor! Davutoğlu son denemeleri yapıyor sanki...

Algı medyasının 'Mehmet Şimşek' yalanı elinde patladı!

Güzel haber geldi! Ünlü bira markası iflas etti

Bu haberi ‘işçi, emekçi’ geçinen besleme medyasında zor bulursunuz! İBB önünde ‘düşük ücret’ protestosu

Bulgarlar, ABD'nin F-35'ler için Türkiye'ye kaç para ödeyeceğini duyurdu: Ankara zafer kazandı

İGDAŞ'ta lağım patladı!

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde cuma namazına giden sekretere bakın ne yapıldı! Yok artık! Bu gerçek olamaz

İYİ Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında Erzurum ittifakı mı var? İP'li adayın mesajı ortalığı karıştırdı!

Pakistan'dan Afganistan'da hava saldırısı! Taliban mensuplarını vurdular!

CHP'nin para kulesi skandalında sıcak gelişme!
Spor Trabzonspor görüntüleri paylaştı: Bizde kimsenin hesabı kalmaz
Spor

Trabzonspor görüntüleri paylaştı: Bizde kimsenin hesabı kalmaz

Yeniakit Publisher
2024-03-18 23:36:00 - 2024-03-18 23:41:14
Trabzonspor görüntüleri paylaştı: Bizde kimsenin hesabı kalmaz

Trabzonspor, resmi X hesabından Fenerbahçe maçının görüntülerini paylaştı ve "Sizi unuttuğumuzu sanmayın! Bizde kimsenin hesabı kalmaz" notunu düştü.

Trabzonspor Kulübü, resmi X hesabından Fenerbahçe maçında yaşanan pozisyonları video olarak paylaştı.

X gönderisinde, "Sizi unuttuğumuzu sanmayın! Bizde kimsenin hesabı kalmaz" ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, PFDK sevklerinin takipçisi olacaklarını belirterek, "Hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın!" açıklamasında bulundu.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23