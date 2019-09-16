0553 313 94 23

Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına başladı

- Bordo-mavililer, yarın İspanya'ya gidecek

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:16
Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına başladı


TRABZON (AA) - Süper Lig'de konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda Getafe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman yapan bordo-mavililerin, taktiksel bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes'in antrenmanda yer almadığı, bu oyuncunun durumunun çekilecek MR'dan sonra netleşeceği öğrenildi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 14.45'te özel uçakla İspanya'ya giderek, hazırlıklarına burada devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:16
  1. Futbol
  2. Getafe
  3. Trabzonspor
  4. UEFA Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahte savcı ve yargıtay üyelerine operasyon
    1. Sahte savcı ve yargıtay üyelerine..
    2. Çobanbey’deki patlama anı kamerada
    3. Afganistanlılar Derneğinden kadın..
    4. Van Gölü’nün Erciş sahillerinde su..
    5. Anadolu'nun Bağdat'ı ziyaretçilerini..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran..
    7. Muhtarlara uyuşturucuyla mücadele..
    8. Medipol Başakşehir "Buruk" başladı
    9. 230 bin Uygur Türkü Çin zindanlarında
    10. Valiler ve emniyet müdürleri..
    11. "Rota 2 Çağdaş Sanat Yarışması"..
    12. Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli'..
    13. Halis Özkahya’ya UEFA’dan görev
    14. Trabzonspor'da Ekuban ameliyat oldu!
    15. Tieion'daki 'demir ocağı' gün yüzüne..
    16. Isparta 32 Spor’a‘Gol kralı’..
    17. Yiğido yarın toplanacak
    18. Mersin'deki antik kentte yeni dönem..
    19. Vali Çeber yaylalardaki kirliliğe bu..
    20. Dedesinin kullandığı otomobilin..
    21. Gemlik emniyetinden silah ve..
    22. Afrodisias uluslararası festivalle..
    23. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü..
    24. Traktör römorkunda çocuklara mutluluk..
    25. Çikolata soslu ıslak kek tarifi
    26. İnce Minareli Medrese mimarisiyle..
    27. Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme!
    28. Murat Ilgaz'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev
    29. Turizm ve kültür merkezleri yeniden..
    30. Polisin falezlerde alkollü kadınla..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda