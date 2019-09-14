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Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor

- Bordo-mavililer, Süper Lig'de yarın başkent ekibiyle karşılaşacak- Ligde 15 maçtır yenilmeyen Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Onazi, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yusuf Sarı ve Kamil Ahmet Çörekçi yarınki maçta forma giyemeyecek, Sturridge'in durumu MR sonrası belli olacak

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:50
Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. Baldırındaki ağrıları nedeniyle bugün MR'ı çekilecek Daniel Sturridge'in de kadroda yer alıp almaması buna göre netleşecek.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği karşısına Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Filip Novak, Jose Sosa, John Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Donisi Avdijaj, Anthony Nwakaeme ve Alexander Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.


- Yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor


En son geçen sezon ligin 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olduktan sonra 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşılaşmasını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor, Gençlerbirliği müsabakasını kaybetmemesi halinde, 17 Şubat 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından sonra yenilgisizlik serisini 210 güne taşıyacak.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:50
  1. Futbol
  2. Gençlerbirliği
  3. Medical Park Stadı
  4. Mete Kalkavan
  5. SÜPER LİG
  6. Trabzonspor

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