Trabzonspor - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa kupalarında 1119 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, ligde de Gaziantep FK'yi yenerek milli maç nedeniyle verilecek araya moralli bir şekilde girmek istiyor.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Trezeguet, Umut
Gaziantep FK'nın ilk 11'i belli olmamıştır.
Kadın - Aile
Saraçoğlu altın yoğurt kürü tarifi ve faydaları nelerdir? İbrahim Saraçoğlu'ndan zerdeçallı yoğurt kürü
Kadın - Aile
Çocuklarınız için en etkili tuvalet eğitimi: 3 Günde tuvalet eğitimi nasıl verilir? Yanlış tuvalet eğitimi sonuçları
Eğitim
KPSS 2022 ne zaman, saat kaçta? KPSS ne zaman bitiyor? ÖABT ne zaman? 2022 lisans KPSS ne zaman?
Kadın - Aile
Ev yapımı cips tarifi: Yufkadan cips nasıl yapılır? Evde fırında patates cipsi ve evde cips yapımı tavada
Kadın - Aile
Tam kıvamlı, süt helvası (lokanta usulü): Ustasından restoran lezzetinde Osmanlı süt helvası sütkeri tarifi
Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den üreticilere destek müjdesi: Yüzde 256'lık artış! Destek 271 liraya çıkarıldı