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Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak

26 Nisan 2019 Cuma 10:18
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

Ülker Stadı'da saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde 52 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, Fenerbahçe deplasmanında da kazanarak galibiyet serisini 6'ya yükseltmek ve ilk 3 iddiasını sürdürmek istiyor.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılması halinde, 2010-2011'in ardından 8 sezon sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalama başarısı gösterecek.


- 22 yıldır kazanamıyor


Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek rakibi karşısında iç sahada 8 yıllık maç kazanamama özlemini sonlandıran Trabzonspor, deplasmandaki 22 yıllık galibiyet hasretine bu kez son vermeye çalışacak.

Sarı-lacivertli takımı Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden, rakibi karşısında son 21 dış saha maçında 12 mağlubiyet ve 9 beraberlik alıp, galip gelemeyen bordo-mavililer, bu kez gülen taraf olmayı hedefliyor.

Son antrenmanını bugün yapıp öğleden sonra İstanbul'a gidecek Karadeniz ekibinde, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban'ın sakatlıkları bulunuyor.


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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 10:18
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