Trabzonspor, Fenerbahçe'ye karşı hazır
Yarın deplasmanda Fenerbahçe karşısına çıkacak olan Trabzonspor, derbi hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:16
Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.
Kafile, İstanbul'a hareket etti
Hazırlıklarını tamamlayan ve Trabzon Havalimanı'na gelen bordo-mavililer, burada taraftarın yoğun ilgisiyle karşılandı. Bordo-mavili taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu kafile, tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti.
Bordo-mavili takımın kafilesinde, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Joao Pereira, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Ahmet Canbaz, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı, Anthony Nwaekeme, Donis Avdijaj, Caleb Ekuban ve Alexander Sörloth yer aldı.
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