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Trabzonspor, Fenerbahçe'ye karşı hazır

Yarın deplasmanda Fenerbahçe karşısına çıkacak olan Trabzonspor, derbi hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:16
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye karşı hazır

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Kafile, İstanbul'a hareket etti

Hazırlıklarını tamamlayan ve Trabzon Havalimanı'na gelen bordo-mavililer, burada taraftarın yoğun ilgisiyle karşılandı. Bordo-mavili taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu kafile, tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili takımın kafilesinde, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Joao Pereira, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Ahmet Canbaz, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı, Anthony Nwaekeme, Donis Avdijaj, Caleb Ekuban ve Alexander Sörloth yer aldı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:16
  1. İstanbul
  2. Trabzonspor
  3. Süper Lig
  4. Fenerbahçe
  5. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
  6. Trabzon Havalimanı
  7. Uğurcan Çakır
  8. Erce Kardeşler
  9. Majid Hosseini
  10. Hüseyin Türkmen
  11. Gaston Campi
  12. Ivanildo Fernandes
  13. Joao Pereira
  14. Filip Novak
  15. Abdurrahim Dursun
  16. Jose Sosa
  17. Abdulkadir Parmak
  18. Obi Mikel
  19. Ahmet Canbaz
  20. Doğan Erdoğan
  21. Fıratcan Üzüm
  22. Yusuf Sarı
  23. Anthony Nwaekeme
  24. Donis Avdijaj
  25. Caleb Ekuban
  26. Alexander Sörloth
  27. Ünal Karaman

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