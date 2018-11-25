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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında olay! 5 kırmızı kart çıktı

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe 21 yaş altı maçının son anlarında oyuncular arasında çıkan kavga sonucu Trabzonpsor'dan 3, Fenerbahçe'den 2 oyuncu kırmızı kart gördü.

25 Kasım 2018 Pazar 16:11
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında olay! 5 kırmızı kart çıktı

Trabzonspor ile Fenerbahçe 21 yaş altı futbol takımları arasında oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın son anlarında oyuncular arasında kavga çıktı.

Olaya teknik heyetler ve yedek kulübesi de dahil oldu

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçın uzatma dakikalarında Trabzonspor'un kazandığı korner öncesinde Fenerbahçe kalecisi Abdullah Yiğiter ile bordo-mavili takımın oyuncusu Behlül Aydın arasında topa sahip olma konusunda tartışma yaşandı.

5 kırmızı kart çıktı

İki isim arasında başlayan, sahadaki diğer oyuncuların ardından teknik heyetler ile yedek kulübesindeki futbolcuların da olaya dahil olmasıyla büyüyen gerginlik, arbedeye dönüştü.

Karşılaşmanın hakemi Cem Alpay, olayların yatıştırılmasının ardından Trabzonspor'dan Behlül Aydın, Ali Osman Karnapoğlu, Koray Kılınç, Fenerbahçe'den ise Abdullah Yiğiter ve Abdullah Yerli'ye kırmızı kart gösterdi.

Kornerden sonra maçın hakemi Cem Alpay'ın bitiş düdüğüyle karşılaşma 0-0 sona erdi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 16:11
  1. Trabzonspor
  2. Fenerbahçe
  3. 21 yaş altı futbol takımları
  4. Kadir Özcan Tesisleri
  5. Abdullah Yiğiter
  6. Behlül Aydın
  7. Ali Osman Karnapoğlu
  8. Koray Kılınç
  9. Abdullah Yerli

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