Trabzonspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta? TS – FB muhtemel 11’ler
Fenerbahçe, Trabzonspor’a konuk olacak. Süper Lig’in iki güçlü takımı karşı karşıya gelecek. Taraftarlar maçın ne zaman oynanacağını ve muhtemel 11’leri merak ediyorlar. Peki Trabzonspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? TS – FB muhtemel 11’ler nelerdir? İşte detaylar…
Süper Lig’in 25. haftası açılış maçında Başakşehir’e galip gelen Trabzonspor, güçlü rakipleri ile mücadeleye devam ediyor.
Şampiyonluk yarışında istediği verimi alamayan Fenerbahçe ise kendi evinde Göztepe’ye 1-0 yenildi. Şimdi de Trabzonspor deplasmanında olacak.
İki takım için de önem arz eden bu maç için tüm taraftarlar ekran başına kitlenecek. Peki Trabzonspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta? TS – FB muhtemel 11’ler nelerdir?
Süper Lig’de zirve olabilmek için önemli olan bu karşılaşma 28 Şubat 2021 Pazar günü (Bugün) gerçekleşecek. Taraftarların heyecanla beklediği bu maç saat 19:00’da Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
TS – FB muhtemel 11’ler
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet, Flavio, Berat, Ekuban, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Valencia (Samuel), Pelkas, Mesut Özil, Thiam