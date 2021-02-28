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Spor Trabzonspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta? TS – FB muhtemel 11’ler
Spor

Trabzonspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta? TS – FB muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, Trabzonspor’a konuk olacak. Süper Lig’in iki güçlü takımı karşı karşıya gelecek. Taraftarlar maçın ne zaman oynanacağını ve muhtemel 11’leri merak ediyorlar. Peki Trabzonspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? TS – FB muhtemel 11’ler nelerdir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-28 12:29:00 -
Trabzonspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta? TS – FB muhtemel 11’ler

Süper Lig’in 25. haftası açılış maçında Başakşehir’e galip gelen Trabzonspor, güçlü rakipleri ile mücadeleye devam ediyor.

Şampiyonluk yarışında istediği verimi alamayan Fenerbahçe ise kendi evinde Göztepe’ye 1-0 yenildi. Şimdi de Trabzonspor deplasmanında olacak.

İki takım için de önem arz eden bu maç için tüm taraftarlar ekran başına kitlenecek. Peki Trabzonspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta? TS – FB muhtemel 11’ler nelerdir?

Süper Lig’de zirve olabilmek için önemli olan bu karşılaşma 28 Şubat 2021 Pazar günü (Bugün) gerçekleşecek. Taraftarların heyecanla beklediği bu maç saat 19:00’da Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

TS – FB muhtemel 11’ler

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet, Flavio, Berat, Ekuban, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Valencia (Samuel), Pelkas, Mesut Özil, Thiam

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