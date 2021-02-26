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Spor Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Spor

Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı, Süper Lig puan durumunu etkileyecek. Trabzonspor ve Fenerbahçe, bu karşılaşmadan alacağı galibiyete göre puan tablosunda önemli bir avantaj elde edecek. Futbolseverler Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçına ilişkin ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-02-26 20:49:00 -
Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Süper Lig'de 27. hafta 26 Şubat'ta yapılacak 3 maçla başlayacak. Haftanın açılış maçları İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep, Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor, Beşiktaş-Yukatel Denizlispor arasında oynanacak. Haftanın derbisi ise Trabzonspor Fenerbahçe arasında gerçekleşecek.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren önemli karşılaşma 28 Şubat 2021 Pazar günü oynanacak. Saat 19:00’da başlayacak olan mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 27nci haftasında Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30da gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Ayak tenisi ile devam eden antrenman, grup çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

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