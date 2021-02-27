Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Trabzonspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler | Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek. Futbolcular TS FB maçının ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe muhtemel 11'i belli mi?
Süper Lig’de 27. Hafta heyecanı sürüyor. Ligin 27. Haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman?
Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Trabzonspor ile Fenerbahçe pazar akşamı 19.00'da karşı karşıya gelecek. Medical Part'ta oynanacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Trabzonspor Fenerbahçe muhtemel 11’ler
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet, Baker, Berat, Ekuban, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny
Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Samuel, Pelkas, Mesut Özil, Valencia
Trabzonspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen oyuncular ile sakatlığı düzelen Abdulkadir Parmak, takımda yer alabilecek. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde stoperler Edgar Ie ve Vitor Hugo ile orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo'nun yanı sıra henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci ile Filip Novak, yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Uzun süreli sakatlığı bulunan Arjantinli oyuncu Diego Perotti de karşılaşmada görev yapamayacak.
Ağrıları bulunan Mbwana Samatta, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'in durumu ise maç öncesi yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.
Öte yandan, kırmızı kart cezasını tamamlayan Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde 2 maç sonra forma giyebilecek.