  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler | Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek. Futbolcular TS FB maçının ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe muhtemel 11'i belli mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-27 11:30:00 -
Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’de 27. Hafta heyecanı sürüyor. Ligin 27. Haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor ile Fenerbahçe pazar akşamı 19.00'da karşı karşıya gelecek. Medical Part'ta oynanacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Trabzonspor Fenerbahçe muhtemel 11’ler

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet, Baker, Berat, Ekuban, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Samuel, Pelkas, Mesut Özil, Valencia 

Trabzonspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen oyuncular ile sakatlığı düzelen Abdulkadir Parmak, takımda yer alabilecek. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde stoperler Edgar Ie ve Vitor Hugo ile orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo'nun yanı sıra henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci ile Filip Novak, yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Uzun süreli sakatlığı bulunan Arjantinli oyuncu Diego Perotti de karşılaşmada görev yapamayacak.

Ağrıları bulunan Mbwana Samatta, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'in durumu ise maç öncesi yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Öte yandan, kırmızı kart cezasını tamamlayan Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde 2 maç sonra forma giyebilecek.

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig bugün hangi maçlar var?
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig bugün hangi maçlar var?

Spor

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig bugün hangi maçlar var?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deva Partisi'nden ihracı istenen Musa Malik Yıldırım'dan olay sözler
Siyaset

Deva Partisi'nden ihracı istenen Musa Malik Yıldırım'dan olay sözler

Partisine yönelik eleştirileri nedeniyle DEVA Partisi'nden ihracı istenen Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım, bir kamuoyu açıklaması..
İtalya'nın taarruz helikopterinde yeni gelişme
Dünya

İtalya'nın taarruz helikopterinde yeni gelişme

İtalyan Ordusu, “2020 Silahlı Kuvvetleri Raporu”nda ülkenin yeni taarruz helikopteri AW249/AH-249 programına ilişkin gelişmelere de yer veri..
Fransa'nın bölgedeki gücü kırıldı... Türkiye tüm hesaplarını bozdu
Gündem

Fransa'nın bölgedeki gücü kırıldı... Türkiye tüm hesaplarını bozdu

Afrika kıtasında Türkiye'nin tüm ülkelerde büyükelçilik açmasının Ankara ve Paris'i karşı karşıya getirdiğini ve Türkiye'nin bu açılımını Fr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay