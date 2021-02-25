Trabzonspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler | Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman?
Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman nereden saat kaçta? Süper Lig’in 27. Haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu mücadele öncesinde maçla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe muhtemel 11’leri belli mi? Trabzonspor Fenerbahçe maçını kim yönetecek?
Süper Lig’de heyecan 27. hafta maçlarıyla sürecek. Ligin 27. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Trabzonspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler | Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman?
Trabzonspor ile Fenerbahçe, 28 Şubat Pazar akşamı karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Muhtemel 11’ler şöyle:
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Marlon, Hugo, Edgar Ie, Baker, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam
Süper Lig’de 27. Hafta
26 Şubat Cuma:
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep: Erkan Özdamar
16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır
27 Şubat Cumartesi:
13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
28 Şubat Pazar:
16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu