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Spor Trabzonspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler | Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman?
Spor

Trabzonspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler | Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman nereden saat kaçta? Süper Lig’in 27. Haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu mücadele öncesinde maçla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe muhtemel 11’leri belli mi? Trabzonspor Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 08:37:00 -
Trabzonspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler | Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman?

Süper Lig’de heyecan 27. hafta maçlarıyla sürecek. Ligin 27. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler | Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman?

Trabzonspor ile Fenerbahçe, 28 Şubat Pazar akşamı karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Muhtemel 11’ler şöyle:

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Marlon, Hugo, Edgar Ie, Baker, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam

Süper Lig’de 27. Hafta

26 Şubat Cuma:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep: Erkan Özdamar

16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

27 Şubat Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

28 Şubat Pazar:

16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

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