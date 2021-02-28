Trabzonspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Trabzonspor Fenerbahçe maç sonucu? Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Futbolseverler mücadelenin sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadele 19.00'da başladı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 11’leri
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Marlon, Hugo, Edgar, Flavio, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Attila Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Thiam