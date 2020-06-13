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Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 22:02:26 -
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de dün Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalarına tekrar başladı.

Antrenmanda, birinci grupta yer alan futbolcular toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.

Takım, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.


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