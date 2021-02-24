Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Süper Lig 27. hafta maçları
Süper Lig'in 27. haftasında derbi heyecanı var. Futbolseverler Süper Lig 27. haftası maçlarını büyük bir keyifle izlemenin heyecanını yaşamayı beklerken TFF Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemini açıkladı. Peki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Trabzonspor - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?
Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligin 26. haftası tek maçla tamamlandı. Galatasaray, 54 puanla liderliğini sürdürdü. Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:
26 Şubat Cuma:
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)
27 Şubat Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)
13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)
28 Şubat Pazar:
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)