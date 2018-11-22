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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı biletleri tükendi

22 Kasım 2018 Perşembe 12:24
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı biletleri tükendi

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 25 Kasım Pazar günü Medical Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletlerinin tükendiği bildirildi.

Trabzonspor Kulübünün taraftar, stadyum, amatör branşlar ve personel sorumlusu Özer Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biletlerin tamamının satıldığını söyledi.

Bayraktar, Fenerbahçe taraftarlarının İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereğince karşılaşmada yer almayacağını belirterek, "Misafir takım tribünü biletleri de Futbol Federasyonundan aldığımız izinle dün taraftarlarımıza satışa çıkarıldı. Buradaki 2 bin 40 bilet de tükendi." dedi.

Seyirci kapasitesi 41 bin 461 olan statta, güvenlik nedeniyle ayrılan yerlerin dışında kombine kartlarla birlikte 39 bin dolayında taraftarın olmasının beklendiğini belirten Bayraktar, "Taraftarımıza ilgilerinden ötürü teşekkür ediyoruz. İnşallah sahadan onları mutlu edecek bir sonuçla ayrılacağız." diye konuştu.

Bayraktar, boş locaların da Fenerbahçe maçına gelen yoğun talep nedeniyle kiralanmaya başlandığını sözlerine ekledi.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:24
  1. Futbol
  2. Özer Bayraktar
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trabzonspor

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