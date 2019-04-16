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Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 29.

16 Nisan 2019 Salı 14:38
Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde, yapılan antrenmana sakatlıklığı bulunan Ogenyi Onazi katılmadı. İstanbul’da dün aksam ödül törenine katılan Yusuf Yazıcı da sis nedeniyle Trabzon’a gelemeyince antrenmanda yer almadı. Tedavileri yapılan Kamil Ahmet Çörekçi takımdan ayrı koşu yaparken, Abdulkadir Parmak ile Batuhan Artarslan ise salonda çalıştı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.



Karaman, "Paslaşırken bir birinize yardım edin"


Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da, Teknik Direktör Ünal Karaman’da oyuncularını uyarılarda bulundu. Antrenman öncesi oyuncularıyla şakalaşan deneyimli çalıştırıcı antrenman sırasında ise eksik yapılan hamlelere müdahale etti. Paslaşan oyunculara diğer oyuncuların hızlı bir şekilde yardım etmeleri gerektiği konusunda ikazlarda bulunan deneyimli teknik adam, hızlı ve çabuk düşünmelerini istedi.


Bordo-mavililer Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 14:38
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