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Trabzonspor, Eren Bülbül'ü unutmadı

Trabzonspor, 2017 yılında teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ü unutmadı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:32
Trabzonspor, Eren Bülbül'ü unutmadı

Trabzonspor Kulübü, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"RAHMETLE ANIYORUZ"

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Eren Bülbül'ü şahadetinin birinci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Anısı bizimle yaşayacak." ifadelerine yer verildi.

Eren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşmüştü.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:32
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Maçka
  4. Eren Bülbül

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