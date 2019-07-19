Trabzonspor, Erce Kardeşler ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Trabzonspor Kulübü, geride kalan sezonda Altınordu'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler'in transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.19 Temmuz 2019 Cuma 11:47
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Altınordu AŞ'nin profesyonel futbolcusu Erce Kardeşler'in, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
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