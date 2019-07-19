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Trabzonspor, Erce Kardeşler ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

19 Temmuz 2019 Cuma 11:33
Trabzonspor, Erce Kardeşler ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, geride kalan sezonda Altınordu'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler'in transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Altınordu AŞ'nin profesyonel futbolcusu Erce Kardeşler'in, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:33
  1. Erce Kardeşler
  2. Futbol
  3. Trabzonspor
  4. Transfer çalışmaları

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