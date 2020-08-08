Trabzonspor duyurdu! Sörloth'un ardından yeni Norveçli
Trabzonspor, 24 golle gol kralı olan Sörloth'un ardından yeni bir Norveçli futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor bir Norveçli oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Gerçekleştirilen adımı KAP'a bildiren Trabzonspor'dan şu açıklama yapıldı:
"Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'in, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur. Saygılamızla"
Anders Trondsen Kimdir?
Orta saha oyuncusu olan Anders Trondsen, 1995 yılının 30 Mart'ında dünyaya geldi.
Oyuncu, 183 santimetre boyunda.
Futbolcu, 2017 yılından beri Rosenborg'ta forma giyiyor.