Trabzonspor Dorukhan Toköz'ü KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı!

Bordo-mavili kulüpten, KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

2021/22 futbol sezonu için 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5'i ödenecektir.