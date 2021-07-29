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Spor Trabzonspor Dorukhan Toköz'ü KAP'a bildirdi
Spor

Trabzonspor Dorukhan Toköz'ü KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'le 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını 2021/22 futbol sezonu için Toköz'e 9.000.000.-TL garanti ücret ödeneceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 21:19:00 -
Trabzonspor Dorukhan Toköz'ü KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı!

Bordo-mavili kulüpten, KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

2021/22 futbol sezonu için 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5'i ödenecektir.

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