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Trabzonspor direkleri geçemedi!

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak fırsat tepti. Bordo-mavililerin iki topu direkten döndü.

27 Ocak 2019 Pazar 21:00
Trabzonspor direkleri geçemedi!

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor, 73. dakikada Arouna Kone'nin golüyle 1-0 öne geçerken, bordo-mavililer Abdülkadir Parmak'ın golüyle eşitliği sağladı. Trabzonspor'un iki şutunda direk gole müsaade etmedi.

Sivasspor ise bir kez direkleri salladı. Trabzonspor 30 puan ile, Sivasspor ise 25 puanla haftayı kapattı.

Trabzonspor ligde bir sonraki maçını evinde Ankaragücü ile oynayacak. Sivasspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 21:00
  1. Ankara
  2. Trabzonspor
  3. Sivasspor

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