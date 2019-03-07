Trabzonspor diken üstünde

Gelecek sezon Avrupa Kupalarında olma adına tüm imkanlarını seferber eden Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağıiki maça diken üstünde giriyor.

Ziraat Türkiye Kupası’na veda etmesinin ardından Avrupa Kupalarına katılma adına giden tek yolu Spor Toto Süper Lig’den geçen Trabzonspor, bu hedef doğrultusunda tüm imkanlarını seferber etti. Kulübün mali yapısını da Avrupa Kupalarına katılma adına dizayn eden ve bu yöndegirişimlerde bulunan bordo-mavililer son iki hafta da sahasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor ve deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçları hayati önem taşıyor.

İki takımda küme düşme hattında

Spor Toto Süper Lig’in 25 ve 26 haftalarında Trabzonspor, ligde kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacak. İki takım içinde hayati önem taşıyan ve Trabzonspor maçına dönüm noktası olarak gören rakipleri karşısında bordo-mavililerde söz konusu maçları Avrupa Kupalarına katılma adına önemli bir viraj olarak değerlendiriyor. Ligde Ege temsilcisinin 21, Erzurumspor’un ise 22 puanı bulunuyor.

Milli araya kadar hedef 43 puan

Trabzonspor, ligde kalma mücadelesi veren rakipleri Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarından 6 puanla ayrılarak, Avrupa Kupalarına katılma adına milli araya moralli girmek istiyor. Spor Toto Süper Lig,A Milli Takımın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 22 Mart’ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart’ta Eskişehir’de Moldova ile oynayacağı maçlar nedeniyle 19 gün ara verilecek.Bordo-mavililer, 16 Mart’ta oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından sonragireceği milli arada sakat oyuncularında takımadönmesiyle birlikte ligin geri kalan bölümüne eksiklerini büyük oranda gidermiş olacak.

Yaşar Kemal Uğurlu, Trabzonspor’un bu sezon 3 maçını yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ogel ve Candaş Elbil yapacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu sezon ise bordo-mavililerin 3. kez maçını yönetecek. Trabzonspor’un sahasında Sivasspor’u 3-1 ve deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yönetmişti.