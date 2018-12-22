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Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

22 Aralık 2018 Cumartesi 10:23
Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son hafta maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin son 4 haftasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle zirve yarışını sürdürüp, 4. sıraya yükselen bordo-mavililer, Çaykur Rizespor engelini de kayıpsız geçmek istiyor.

Bordo-mavili takımda Arjantinli oyuncu Jose Sosa ile Senegalli futbolcu Zargo Toure sakatlıkları, Portekizli Joao Pereira ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonpor'un yarın ki karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Onazi, Kucka, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.


- Yusuf Yazıcı, kaptan


Karadeniz ekibinde Sosa ve Pereira'nın yokluğunda genç oyuncu Yusuf Yazıcı, sahaya kaptan olarak çıkacak.

Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda ilk kez A takıma yükselen ve daha sonra A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Yazıcı, 21 yaşında bordo-mavililerde kaptanlık bandını koluna takacak.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 10:23
  1. Çaykur Rizespor
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trabzonspor

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