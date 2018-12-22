Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı22 Aralık 2018 Cumartesi 18:02
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışma gerçekleştirdiği bildirildi.
Bordo-mavili ekip, Çaykur Rizespor ile Medical Park Stadı'nda yarın saat 16.00'da karşılaşacak.
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