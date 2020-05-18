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Spor

Trabzonspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

Yeniakit Publisher
2020-05-18 21:29:07 -
Trabzonspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

TRABZON (AA) - Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Hafta sonunu izinli geçiren bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde bir araya gelerek, basına ve taraftara kapalı akşam antrenmanı gerçekleştirdi.

Futbolcular kuvvet çalışması yaparak ayak tenisi oynadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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