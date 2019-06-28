Trabzonspor borçlarını yapılandırdı

Trabzonspor, borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulübün borç yapılandırmasıyla ilgili KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır. Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."