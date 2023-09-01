Trabzonspor bombası patladı: Kasımpaşa'ya gol yağdırdılar: Sürpriz sonuç...
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor konuk olduğu Kasımpaşa’yı 5-1 yenerek ligde iki haftalık aradan sonra üç puanla tanıştı.
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor konuk olduğu Kasımpaşa’yı 5-1 yenerek ligde iki haftalık aradan sonra üç puanla tanıştı.
15. dakikada Trabzonspor golü buldu. Larsen’in soldan yaptığı ortada Kasımpaşa savunmasından seken top ceza sahası içindeki Visca’da kaldı.
Bu futbolcunun sağdan kale sahasına gönderdiği ortada Enis Destan yükselerek kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi: 0-1.
28. dakikada Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Visca’nın sağdan ceza yayı önüne gönderdiği pasta topla buluşan Abdülkadir Ömür, arkadan atağa destek veren Bardhi’yi gördü.
Bu futbolcunun ceza sahası dışından plase vuruşunda top kalecinin sağından filelere gitti: 0-2.
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45+4. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Soldan kazanılan korner atışında Abdülkadir Ömür kale sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Benkovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderen isim oldu: 0-3.
Trabzonspor karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.
64. dakikada maçın etkili ismi Bardhi farkı 4’e çıkardı: 0-4.
82. dakikada Karadeniz ekibi Göktan’la skoru yine değiştirdi: 0-5
Ev sahibi ekip, 85’te Winck ile skoru ilan etti: 1-5