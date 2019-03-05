Trabzonspor bir var bir yok

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de bir türlü beklediği yükselişi yakalayamadı. Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında oynadığı 7 maçta tam 13 puan kaybetti.

Ziraat Türkiye Kupası’na veda etmesinin ardından Avrupa Kupaları’na katılmak için bütün dikkatini Spor Toto Süper Lig’e veren Karadeniz ekibi, dün akşam deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçında galibiyeti kaçıran taraf oldu. 2-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-2’lik skorla ayrılan bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında önemli puan kayıpları yaşayarak aradığı çıkışı bir türlü yakalayamadı. Karadeniz ekibi ligin ikinci yarısında oynadığı 7 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti.

Bir var bir yok

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamlarken, ikinci yarıda ise 4. sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi, ikinci yarının ilk maçında sahasında Medipol Başakşehir’e 4-2 mağlup olurken, deplasmanda ise Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda Galatasaray’a 3-1, evinde ise Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer dış sahada Göztepe’yi 3-1 yenerken, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak hedeflediği yükselişi bir türlü gerçekleştiremedi.

Son dakikalarda galibiyetleri kaçırdı

Trabzonspor, son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle önemli puan kayıpları yaşadı. Bordo-mavililer ligin ilk yarısında MKE Ankaragücü karşısında 2-1 öndeyken 90 dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Evinde oynadığı Bursaspor maçını 1-0 önde getirirken 87 dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda Beşiktaş karşısında 2-1 öndeyken 90+6’da yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Son oynanan Kasımpaşa maçında ise 2-1 önde getirdiği maçı90 dakikada penaltıdan yediği golle 2-2 bitirdi. Trabzonspor son dakikada yediği goller yüzünden 8 puan kaybetti.

Hem atıyor hem yiyor

Trabzonspor, ligin 24. haftaları baz alındığında 2014-2015 sezonundan sonraki en gollü dönemini yaşıyor.Bordo-mavililer söz konusu sezonda attığı 46 gol atarken, kalesinde ise 38 gol gördü. Bu sezon ise attığı 42 gole karşılık kalesinde ise 35 gol gördü.

Zirve ile puan farkı 17 oldu

Bu sezon Avrupa Kupaları’na katılmayı hedefleyen Trabzonspor, bu şansını ligin geri kalan bölümünde sürdürmek istiyor. Lider Medipol Başakşehir ile puan farkı 17 olan Trabzonspor’un ikinci sırada yer alan Galatasaray ile 9, üçüncü sırada yer alan Beşiktaş ile 4 puan bulunuyor.