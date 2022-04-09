Trabzonspor bir puana razı oldu
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadı'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla 3 maçtır kazanamayan lider Trabzonspor puanını 72 yaparak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Gaziantep FK ise 41 puana yükseldi.
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak. Gaziantep FK deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.
Trabzonspor'da iki futbolcu geri döndü
Trabzonspor'da bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Vitor Hugo ve Marek Hamsik geri döndü.
Bordo-mavililerde, kupadaki Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Vitor Hugo 39 gün sonra formasına kavuşurken, son olarak 15 Ocak'ta Sivasspor deplasmanında ilk 11'de başlayan Hamsik de, yaklaşık 3 ay sonra 11'de yer aldı.